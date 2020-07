AUA veröffentlicht Sommerflugplan

Fluggäste, die ihren Flug zu einem späteren Zeitpunkt antreten wollen, haben verschiedene Umbuchungsoptionen und können die neue Reise bis Ende 2021 beginnen. Die AUA ersucht zudem Passagiere, deren geplante Flüge nicht in den nächsten sieben Tagen stattfinden, davon abzusehen, sich in den kommenden Tagen an die Service Hotline zu wenden. Damit könnten sich die Mitarbeiter zunächst um jene Kunden zu kümmern, die zeitnah abfliegen sollten.