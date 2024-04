AUA: Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt

Der AUA-Bordbetriebsrat und die Gewerkschaft fordern eine Angleichung der AUA-Gehälter an jene der Lufthansa , was eine Anhebung um bis zu 40 Prozent bedeuten würde. Das Management bietet über zwei Jahre bis zu 18 Prozent mehr für Piloten und Flugbegleiter und plus 28 Prozent für Copiloten. Bei einer stärkeren Erhöhung der Gehälter wären 60 Prozent der AUA-Strecken unprofitabel, argumentiert die AUA-Führung.

An der Betriebsversammlung hätten mehr als tausend Beschäftigte teilgenommen und die, so der Gewerkschafter.

Meinung gegen Meinung

Er richtete seine Kritik vor allem auch in Richtung der Lufthansa-Konzernführung: Es würden "fette Dividenden" an die Aktionäre und Boni an die Manager bezahlt, während man die Beschäftigten, die für den Gewinn mitverantwortlich seien, nicht teilhaben lasse. Für Flugausfälle macht der Gewerkschafter das Management verantwortlich: "Wir erleben da gerade, dass uns deutsches Management diese unsägliche deutsche Streikkultur nach Österreich importiert."

Gemeint ist: Das Management sei durch seine Unnachgiebigkeit für die Streiks verantwortlich.

Ganz anders sieht das Günther Ofner, Vorstand des Wiener Flughafens und Obmann der Luftfahrt-Branche in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Er wirft der Gewerkschaft vor, mit ihren Forderungen die gesamte Luftfahrtbranche in Österreich zu gefährden. "Die von vida und AUA-Bordbetriebsrat provozierten Flugausfälle sind eine Kundenvertreibungsaktion und spielen vor allem der AUA-Konkurrenz in die Hände", formulierte Ofner am Donnerstag in einer Aussendung.

"Sie gefährden nicht nur tausende Arbeitsplätze in der AUA, sondern in der gesamten Luftfahrtbranche und letztendlich auch am Flughafen und in den Zulieferbetrieben, die alle rücksichtslos in Geiselhaft genommen werden.