Ukrainischer Flieger abgestürzt, AUA streicht Flüge in den Irak

Kurz nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak in der Nacht auf Mittwoch hatte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens untersagt. Über dem Persischen Golf, dem Golf vom Oman, im Irak und im Iran dürften in den USA registrierte Flugzeuge "wegen erhöhter militärischer Aktivitäten und steigender politischer Spannungen" nicht mehr operieren, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag (Ortszeit). Es gebe ein erhöhtes Risiko, dass ein Flugobjekt falsch identifiziert werde.

Die AUA reagierte nun bereits und hat als erste Maßnahme am Mittwoch den 10.00 Uhr Flug von Wien in die nordirakische Stadt Erbil gestrichen. Derzeit tagt in der AUA-Zentrale die Task force für Sicherheitsfragen. "Zum derzeitigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob der Nachmittagsflug nach Teheran stattfindet", sagte AUA-Sprecher Peter Thier zum KURIER. Die Task Force werde demnächst entscheiden. Die AUA fliegt täglich nach Erbil und in die iranische Hauptstadt.

Auch die deutsche Lufthansa und Emirates kündigten bereits an, Flüge über das Gebiet zu streichen.