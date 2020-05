AUA sieht Indien-Flüge bedroht

Bei der AUA ist die Unruhe groß: Ein neues Flugabkommen zwischen Österreich und dem Emirat Dubai könnte die Lufthansa-Tochter massiv in die Bredouille bringen. Auf das neue Abkommen drängt die Fluglinie Emirates, die nur auf Grundlage einer befristeten Bewilligung (bis Ende Oktober) im März ihre Flüge nach Wien von sieben auf 13-mal aufgestockt hat.



Mit dem Abkommen soll dies eine Dauerlösung werden. Dazu verhandelten am Mittwoch und Donnerstag das österreichische Verkehrsministerium in Dubai mit örtlichen Regierungsvertretern. Die Gespräche, die laut Ministerium sehr konstruktiv und in einem freundlichen Rahmen abgelaufen sein sollen, wurden ergebnislos auf den frühen Herbst vertagt. Damit geht auch das Lobbyieren der beiden Airlines in die nächste Runde.