AUA setzt große Hoffnungen auf Nordamerika

Der Wien-Tourismus setzt ebenfalls Hoffnungen auf Kanada. Viele US-Amerikaner würden Montreal zudem als Startflughafen für Europaflüge nutzen. Christian Lassnig, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Kanada, rechnet vor allem für Wien, Tirol und Salzburg mit neuen Gästen aus Kanada.

Obwohl sich die Konjunktur zuletzt etwas abgekühlt hat und das Wachstum zuletzt nur bei 1,8 Prozent lag, ortet Lassnig in Kanada gute Chancen für Österreichs Exportwirtschaft. Rund 130 heimische Firmen sind derzeit mit Niederlassungen direkt vor Ort. Im Vorjahr stiegen die heimischen Exporte auf den Rekordwert von 1,225 Milliarden Euro.

Der Großraum Montreal hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Standort der kanadischen Luftfahrt-Industrie entwickelt. In der Außenhandelsstatistik Österreichs mit Kanada sind Teile für die Luftfahrt an erster Stelle.

FACC begann 2004 mit der Zulieferung für Learjets und gründete 2006 in Montreal eine Niederlassung. 65 Mitarbeiter verarbeiten die Komponenten, die aus Österreich angeliefert werden. FACC baut alles ein, außer Cockpits, Sitze und Teppiche. Im Vorjahr gab es einen Großauftrag von Pratt & Whitney Canada über Rotorblatt-Gehäuse für Triebwerke. Für Bombardier werden Seitenruder geliefert. FACC will die Präsenz in Montreal weiter ausbauen.

F/LIST, Innenausstatter für Business- und Privatjets, startete erst im Mai 2018 mit einer Produktion in Montreal, unweit vom FACC-Standort. Das Werk ist auf die Herstellung von Furnieren für die Innenausstattung von Business- und Privatjets spezialisiert. Außerdem werden für Großraumflugzeuge maßgefertigte Einzelprojekte umgesetzt.

Die Reise nach Montreal erfolgte auf Einladung der AUA.