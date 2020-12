AUA lenkt bei No-Show-Klausel ein

"Wir sehen No-Show-Klauseln generell sehr kritisch und sind in der Vergangenheit bereits gegen mehrere Fluglinien erfolgreich vorgegangen. Warum Reisende dafür bestraft werden, wenn sie einen bereits bezahlten Flug nicht in Anspruch nehmen, ist für uns nicht nachvollziehbar. Vor allem, wenn Reisende den Hinflug aufgrund eines Staus nicht erreichen konnten und auf eigene Kosten die Hinreise antreten, ist nicht einzusehen, warum sie den Rückflug, für den sie ja gezahlt haben, nicht in Anspruch nehmen dürfen. Schade, dass für das Einlenken der AUA das Einbringen einer Klage nötig war", sagte VKI-Juristin Beate Gelbmann.

Die AUA-Pressestelle verwies auf APA-Anfrage, dass es die AUA-Richtlinien vorsehen, dass Flüge in der gebuchten Reihenfolge abgeflogen werden müssen. Jeder Passagier stimme dem bei der Buchung zu, außerdem sei dies eine branchenübliche Vorgehensweise. "Können Passagiere ihre Flugcoupons aufgrund von Höherer Gewalt, Krankheit oder aus einem vom Passagier nicht zu vertretenden Grund oder Hindernis (z.B. Verspätung des Zubringers), nicht in der angegebenen Reihenfolge abfliegen, bleiben die restlichen Flugcoupons gültig. Die entsprechenden Gründe müssen uns jedoch unverzüglich mitgeteilt und nachgewiesen werden", erklärte die AUA.