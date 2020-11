Kuscheltiere im Test: Die Hälfte ist laut VKI nicht zu empfehlen

16 Produkte mit Preisen zwischen 10 und 50 Euro wurden umfassend geprüft. Nur ein Plüschtier wurde mit „sehr gut“ bewertet und zwar der "Sorgenfresser Ping" von Schmidtspiele, sechs weitere mit „gut“ und eines mit „durchschnittlich“. Die restlichen acht sind eher Kandidaten für den Friedhof der Kuscheltiere. Sie sollten aus Sicherheitsgründen Kindern nicht überlassen werden. Die Testergebnisse im Detail finden Sie hier.

Besser als beim letzten Test

Rund 210 mechanische und 1.000 chemische Untersuchungen wurden durchgeführt, um die 16 weich gefüllten Figuren und Tiere zu prüfen. Immerhin hat sich seit dem letzten Test von Plüschtieren (Konsument 2/2016) etwas getan. Krebserzeugendes Chrysen – ein polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff, mit dem damals noch 43 Prozent der Plüschtiere belastet waren – wurde dieses Mal nicht gefunden. Die großen Stoff- oder Plüschflächen waren bei den meisten Produkten ebenfalls in Ordnung. Dennoch kann der VKI nur die Hälfte der Produkte empfehlen. Die Tücke steckt oft im Detail, etwa in Accessoires oder Zusatzmaterialien. Hier wurden teilweise kritische Mengen an gesundheitsgefährdenden oder umweltschädlichen Schadstoffen gefunden. Andere Produkte kamen nicht durch die Tests, weil sich verschluckbare Kleinteile lösen können, der verwendete Plüsch zu leicht entflammbar ist oder Kinder sich mit dem Spielzeug strangulieren bzw. an der Verpackung ersticken könnten.

Es geht auch ohne Schadstoffe

Auf rund 235 kritische Substanzen wurden die Plüschtiere geprüft. Die meisten Produkte im Test beweisen, dass es ohne Schadstoffe geht. Negativ fiel ein Spielzeug auf, in dessen Etikett Naphthalin entdeckt wurde. Dieser polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoff steht unter Verdacht, Krebs zu erzeugen. Der VKI setzt hier strengere Maßstäbe für Naphthalin an als der Gesetzgeber. Kinder sollten aus gesundheitlicher Vorsorge so wenig wie möglich mit vermutlich krebserzeugenden Substanzen in Kontakt kommen. Daher lautet das Testurteil für dieses Produkt „nicht zufriedenstellend“.