AUA - Bodenpersonal stimmte Sparpaket zu

"Diese hohe Zustimmung zeigt, dass die Beschäftigten bereit sind, einen substantiellen Beitrag in Form von Gehaltsverzicht und Aussetzen der Gehaltsvalorisierung für die Zukunft des Unternehmens AUA zu leisten. Damit haben sie großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt und dafür gebührt ihnen großer Dank", erklärte der Betriebsratschef des Bodenpersonals, Rene Pfister, in der Aussendung am Dienstagnachmittag.