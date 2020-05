300 Millionen: AUA-Bodenpersonal stimmt über Sparpaket ab

Die Verhandlung über die Staatshilfe für die AUA verlaufen zäh. Bedingungen sind, dass das Drehkreuz in Wien für Österreich und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Denn die exzellenten Verbindungen der Lufthansa-Tochter nach Ost- und Südosteuropa haben in den vergangenen Jahrzehnten den Wirtschaftsstandort Österreich gestärkt. Außerdem will Finanzminister Gernot Blümel, dass die Staatshilfe von der AUA in einigen Jahren zurückgezahlt wird. War anfangs von 767 Millionen Euro die Rede, so könnten es laut einem KURIER-Bericht mit 650 Millionen Euro doch etwas weniger sein."Wir kommen Schritt für Schritt voran. Wir hatten in der Vorwoche einen Gipfel, wo wir alle Stakeholder am Tisch hatten. Jeder weiß, dass er sich ein wenig bewegen muss“, so Blümel gegenüber dem KURIER.