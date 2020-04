Die Geschichte der Austrian Airlines: Mozartkugeln verboten

Fliegen war damals purer Luxus. „In den ersten Jahren konnten sich das nur Schauspieler und Diplomaten leisten“, meint Maria Jakl. Kein Wunder, ein Flug nach New York in der Economy Class kostete im Jahr 1969 zwischen 6.000 und 14.000 Schilling. Entsprechend prominent waren die Passagiere, die Maria Jakl als Air-Hostess begleiten durfte. „Einmal hat der Schah von Persien ein ganzes Flugzeug gechartert, um Kaiserin Farah Diba in Innsbruck abholen zu lassen. In der großen Maschine saßen nur fünf Leute.“ Weitere Prominente, die in den ersten Jahren an Bord der Austrian Platz nahmen, waren Romy Schneider, Richard Widmark, Peter Alexander, die Beatles, Sophia Loren, Zarah Leander, Alain Delon, Maria Adorf und Pierre Brice. Seit 1984 betreibt die AUA am Flughafen Schwechat eine eigene VIP-Lounge, die Prominenten sowie First-Class- und Vielfliegern zur Verfügung steht.