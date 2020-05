AUA-Neustart: Kredite mit AUA-Aktien und Fliegern besichert

Noch nicht akkordiert sind die beihilferechtlichen Fragen zum zusätzlichen Eigenkapital, mit dem die Republik Österreich der AUA unter die Flügel greift. Die Regierung will eine Beteiligung am Mutterkonzern Lufthansa, aber hier gibt es Widerstände in Deutschland.

Ebenfalls noch offen sind die ökologischen Auflagen für die Staatshilfe.

In Regierungskreisen wird betont, man lasse sich nicht unter Druck setzen, weder inhaltlich noch zeitlich.