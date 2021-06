AUA: "2012 war hartes Jahr"

2012 war ein hartes Jahr“, zog AUA-Chef Jaan Albrecht ( Bild) Donnerstagfrüh Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr. Und doch bleibt für das Jahr 2012 unterm Strich ein Gewinn von 65 Mio. Euro übrig. Im Jahresabstand sei das eine Verbesserung um 124 Mio. Euro, so der AUA-Chef. Dies ist ausschließlich auf hohe bilanzielle Sondereffekte zurückzuführen, die mit dem Betriebsübergang von Austrian auf die kostengünstiger operierende Tyrolean vom Juli zusammenhingen. "Wir wollen noch heuer in die schwarzen Zahlen fliegen", so Albrecht weiters, "ohne Sondereffekte".