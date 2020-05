Neue AUA-Langstrecke bleibt vorerst am Boden

Mit neuen bequemen Sitzen sowie einem zeitgemäßen Entertainmentsystem wollen Austrian Airlines auf der Langstrecke wieder konkurrenzfähig werden. Der Umbau (Kosten 90 Mio. Euro) der ersten beiden der zehn Langstrecken-Flieger hat im Oktober begonnen, Ende November hätte die erste Maschine im Einsatz sein sollen. Bloß: Bis heute stehen die beiden Flieger (eine Boeing 767 und eine 777) in Wien und warten auf die Startfreigabe. Am Freitag hätte es auf die Malediven gehen sollen, doch die Luftfahrtbehörde hat noch immer keine technische Freigabe gegeben.

Die AUA will keinen neuen Termin kommunizieren. Fakt ist, dass die gesamte Inneneinrichtung der beiden Flugzeuge ausgebaut und gleichzeitig eine umfangreiche Wartung durchgeführt wurde. Bei der neuen Einrichtung soll es, wie zu hören ist, zu technischen Schwierigkeiten bei den Sitzen gekommen sein. Das will die AUA nicht bestätigen. Diese Probleme scheinen behoben. Doch nun fehlt die Genehmigung der Behörde, was auch mit den Feiertagen in Zusammenhang stehen dürfte.

Sobald die Flieger abheben dürfen, werden die nächsten beiden umgerüstet. Ob alle Maschinen wie geplant bis Anfang Mai fertig sind, ist fraglich. Spekulationen, dass ein Teil der Flotte erst nach dem Sommerflugplan umgebaut werden kann oder erneut AUA-Mutter Lufthansa aushelfen muss, kommentiert die AUA nicht.