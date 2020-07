AUA startet mit neuen Sitzen durch

Der erste Flieger wird bereits umgebaut und fliegt ab November nach Dubai. In der Adventzeit geht es nach New York. Der Umbau aller Flieger wird Anfang Mai abgeschlossen sein. Dann soll auch ein weiteres Langstreckenziel angeflogen werden. Laut Benz wird dieses in Kürze buchbar sein, Gerüchten zufolge handelt es sich um Chicago. 2014 und 2015 sollen je eine weitere 777 zur AUA kommen. Dann sollen weitere Destinationen im Osten der USA und Nordostasien angeflogen werden.

Benz geht von einer deutlichen Steigerung der Auslastung aus. Die Ticketpreise sollen trotz des Mehrwerts nicht erhöht werden. "Die Preise definiert der Markt." Am Anfang will die AUA mit Schnupperpreisen für die neue Flotte werben. Am Ziel, 2013 ohne Einmaleffekte schwarze Zahlen zu schreiben, hält Albrecht fest.