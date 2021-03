ATX weiter fest mit plus 1,8 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag weiter sehr fest gezeigt. Der ATX hielt knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 1,76 Prozent bei 3.064,62 Punkten. Auch die europäischen Leitbörsen tendierten einheitlich höher. Für gute Börsenstimmung sorgte eine Entspannung am Anleihenmarkt.

Die Inflationssorgen spielen heute keine Rolle kommentierte Analyst Christian Henke vom Online broker IG. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war Ende der vergangenen Woche leicht rückläufig. Zudem wurde in den Vereinigten Staaten der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen, hieß es in einem aktuellen Kommentar weiter.

Zu den Aktien im Fokus zählten bis dato CA Immo mit einem Kursanstieg um 4,08 Prozent auf 37,00 Euro. Der US-Großaktionär Starwood Capital, der bei der CA Immo seinen 29,99-Prozent-Anteil aufstocken will, hat sein Übernahmeoffert für den Büroimmokonzern auf 36 Euro je Aktie erhöht. Allgemein wird ein Gegenangebot des Investors Aggregate Holding erwartet. Sollte es dazu kommen, droht ein Übernahmekampf.

Der CA-Immo-Aktionär Petrus Advisers lehnt das Starwood-Übernahmeangebot ab, wurde ferner bekannt. "Als wesentlicher Aktionär von CA Immo empfehlen wir allen Aktionären, das geänderte Starwood-Angebot in Höhe von 36 Euro je Aktie abzulehnen", teilte der Investor Sonntagnacht mit. CA Immo würde damit deutlich unterbewertet, hieß es. Petrus Advisers hält laut Eigenangaben 3,5 Prozent der CA Immo.

Auch andere Immowerte konnten zu Wochenbeginn zulegen. So stiegen Immofinanz um 3,31 Prozent. Unter den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine gut gesucht und stiegen um 3,08 Prozent. Die größten Gewinner im prime market waren im Verlauf Do&Co mit einem Plus von 7,14 Prozent.