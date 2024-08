Nach der Talfahrt folgt die Bodenbildung: Diese Aktien werden jetzt empfohlen

Ein Blick am Dienstag an die Wiener Börse zeigt: Bis Mittag erholte sich der ATX als einer der ganz wenigen Indices um 0,7 Prozent auf 3.468 Zähler, nach dem er an den vier Handelstagen zuvor jeweils mit einem Minus geschlossen hatte. An der Spitze des Kurszettels finden sich aktuell so Evergreens wie Lenzing, voestalpine, AT&S und die Vienna Insurance Group. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Aktien jetzt wieder stetig steigen werden.

Das Beispiel des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S verdeutlicht das. Am Dienstag legten AT&S bis Mittags zwar 2,6 Prozent zu. Im Sog des allgemein negativen Trends für Tech-Aktien hat aber auch AT&S in letzter Zeit massiv verloren, dazu kamen hausgemachte Probleme und enttäuschende Zahlen. Seit Beginn des Jahres haben die Aktien rund 36 Prozent abgegeben.

Ein großes Plus kann sich an manchen Tagen in wenigen Minuten in ein kräftigeres Minus verwandeln.

Langfristiges Denken entscheidend

Es kann daher helfen, den Experten-Ratschlägen zu folgen. In jüngster Zeit gab es für Aktien, die an der Wiener Börse gehandelt werden, wieder interessante Empfehlungen:

So haben die Analysten der Baader Bank erst am Montag ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von Andritz bestätigt und führen die Titel weiter auf ihrer "Top Picks"-Liste. Auch das Kursziel von 83 Euro wurde vom zuständigen Experten Peter Rothenaicher beibehalten. Am Dienstag notierte der Anlagenbauer bei 54,85 Euro.

Solche Kursziele sind aber nicht in Stein gemeißelt. So haben die Analysten von Raiffeisen Research erst am 17. Juli ihr Kursziel für Andritz von 73,0 auf 70,0 Euro leicht nach unten revidiert. Expertin Teresa Schinwald hat jedoch gleichzeitig ihr Anlagevotum "Buy" bestätigt.