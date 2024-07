Bitcoin zieht nach dem Attentat auf Trump kräftig an

Der Kurs war bereits am Sonntag nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November wiedergewählt werden will, deutlich gestiegen.

Am Montag hat der Bitcoin-Kurs kräftig zugelegt und damit die Kursgewinne vom Sonntag ausgebaut. Ein Bitcoin kostete zuletzt rund 62.800 Dollar (57.670 Euro) und damit noch einmal um rund 2.000 Dollar mehr als am späten Sonntagabend.

Ein Mann hatte am Samstag bei einer Wahlkampfrede Trumps im Bundesstaat Pennsylvania auf den 78-Jährigen geschossen und ihn am Ohr verletzt. Der Täter, laut Bundespolizei FBI ein 20 Jahre alter Mann aus der Region, wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Motiv machten die Ermittler bisher nicht aus.

Hype um Digitalwährungen

Noch Anfang des Jahres war ein neuerlicher Hype um Bitcoin & Co entstanden, nachdem in den USA neuartige Börsenfonds genehmigt worden waren. Im Zuge dessen war der Bitcoin-Kurs auf ein Rekordhoch von knapp 73.800 Dollar gestiegen.

Wie aus neuen Daten der Österreichischen Nationalbank hervorgeht, halten 3 % der Bevölkerung in Österreich Kryptowerte in ihrem Portfolio. Dabei handle es sich in 90 % der Fälle um Werte in Höhe von wenigen tausend Euro, die durchwegs höchstens ein Drittel am Finanzvermögen des jeweiligen Haushalts ausmachen.

Wer Krypto besitzt, wird laut Studie im Durchschnitt nach wie vor am besten als „männlich und eher jünger“ beschrieben.