AT&S spürt Absatzrückgang bei Smartphones

Die Zeiten ungebremster Nachfrage nach leistungsstarken Smartphones sind vorbei. Das spüren nicht nur die größten Hersteller Apple und Samsung, sondern auch die Zulieferer. Der börsenotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat am Dienstag seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 von plus sechs bis acht Prozent auf plus drei Prozent nach unten korrigiert.

Als Grund werden in einer Aussendung eine aktuelle Nachfrageschwäche bei Smartphones und im Bereich Automotive. Die prognostizierte EBITDA-Marge wurde mit 24 bis 26 Prozent bestätigt. Die Umsatzschwäche konnte durch das gut diversifizierte Produkt-, Technologie- und Kundenportfolio sowie den erfolgreichen Einstieg in das IC-Substrate-Geschäft abgefedert werden, heißt es.