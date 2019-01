Warum Apples iPhone plötzlich in der Krise steckt

2. Chinas Konjunktur

Dafür, dass Apple rund neun Millionen iPhones weniger verkaufte als geplant machte das Unternehmen vor allem die problematische Konjunktur in China verantwortlich.

„Wir hatten mit einer wirtschaftlichen Schwäche in einigen Schwellenländern gerechnet. Aber das hatte eine deutlich größere Auswirkung, als wir erwartet hatten“, räumte Apple-Chef Tim Cook in seinem Brief an die Anleger ein.