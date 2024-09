Hochspannung bei AT&S: Bei Androsch & Co rauchen die Köpfe

Sieben Kapitalvertreter mit Großaktionär, Ex-Finanzminister Hannes Androsch an der Spitze, und vier vom Betriebsrat entsandte Mitglieder sitzen im Aufsichtsrat des steirischen Leiterplattenkonzerns AT&S. Dort rauchen heute die Köpfe. Anlass ist der Rücktritt des langjährigen Vorstandschefs Andreas Gerstenmayer vor wenigen Tagen und die Suche eines Nachfolgers.

Androsch soll mit Gerstenmayer schon länger im Clinch gelegen sein, worauf der AT&S-Chef nun entnervt das Handtuch geworfen hat. Androsch hält 17 Prozent der Aktien am Unternehmen. Anlass des Streits war eine Kapitalerhöhung, bei der die Staatsholding ÖBAG mit 25 Prozent plus einer Aktie hätte einsteigen sollen, was Androsch verhinderte.