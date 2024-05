Nach Millionen-Verlust: AT&S baut bis zu 250 Stellen in der Steiermark ab

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S reagiert auf die schwierige Marktlage und steigt auf die Kostenbremse. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) wurde deutlich weniger umgesetzt und ein Nettoverlust von 37 Millionen Euro eingefahren. Der bereits im Vorjahr eingeleitete Sparkurs wird daher fortgesetzt. Um die Kosten weiter zu senken, sollen in den bestehenden Standorten bis zu 1.000 Stellen abgebaut werden.

Davon betroffen ist auch das Leiterplatten-Stammwerk in Leoben in der Steiermark, wo bis zu 250 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. "Wir gehen davon aus, dass 20 bis 25 Prozent des Personalabbaus in Österreich stattfinden werden", sagte AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer am Dienstag bei der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmen. Es werde eine gestaffelte Vorgangsweise sein. Die Vorbereitungsmaßnahmen im Leiterplattenwerk seien bereits im Gange. Nähere Details werde es in den nächsten zwei bis drei Monate geben, so Gerstenmayer.

Kritik an hohen Lohnsteigerungen in Österreich

Vom weltweiten Personalabbau nicht betroffen sind das neue R&D-Center (Forschung und Entwicklung) sowie das neue IC-Substrate-Werk in Kulim/Malaysia. Gerstenmayer verwies in dem Zusammenhang auf die zuletzt hohen Lohn- und Gehaltsabschlüsse in Österreich. "Wir hatten bei der AT&S 32 Prozent Lohn- und Gehaltssteigerung, das ist das Dreifache von dem, was wir im Mittel an unseren asiatischen Standorten haben. Das führt zu Kostendruck." Bereits im Vorjahr wurde die Belegschaft inklusive Leihpersonal um rund ein Zehntel auf 13.828 reduziert.