AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer wirft das Handtuch

Der steirische Leiterplattenkonzern AT&S muss sich einen neuen Chef suchen. Der bisherige CEO Andreas Gerstenmayer gab am Dienstag seinen Rücktritt bekannt. Gerstenmayer scheidet mit 30. September vorzeitig aus dem Vorstand aus. Sein Vertrag wäre noch bis Mai 2026 gelaufen.

Die Entscheidung sei "völlig überraschend", erklärte ein Unternehmenssprecher auf APA-Anfrage ohne weitere Details zu den Hintergründen oder der Nachfolge zu nennen.

Der Industrielle Hannes Androsch, dessen Stiftung mit 18 Prozent am Leiterplattenhersteller beteiligt ist, sprach von einer "persönlichen Entscheidung" Gerstenmayers.

AT&S leidet derzeit unter der aktuellen Nachfragekrise in der Industrie. Erst am Montag gab das Unternehmen den Verkauf seines Werkes in Ansan/Südkorea an die italienische Somatics bekannt.