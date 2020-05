Yahoo und Microsoft launchen Vermarktung

Beide Unternehmen bündeln hier ihre Bing und Yahoo zugeordneten Zielgruppen und Reichweiten und schaffen hierfür einen einfachen Zugangsweg. Darin sind auch alle mobilen Diversifikationen des betroffenen Werbeträger-Portfolios inkludiert.



Die seit Anfang Mai 2012 laufende Migration der Werbekunden in das Microsoft adCenter ist erfolgt. Und das "schneller als geplant" wie Frank Herold, Director Sales Yahoo! Deutschland, dazu erklärt. Im Zuge des Starts der Search Alliance werden weitere Targeting-Optionen und Multi-Country-Accounts eingeführt.



In sieben weiteren Märkten in Europa erfolgt die Einführung der gemeinsamen Vermarktungsplattform bis zu Beginn des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts.



atmedia.at