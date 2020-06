Wrabetz wirbt weiter für Gebührenrefundierung

Wenig Verständnis hat Wrabetz dafür, dass ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf den Forderungen der Film Austria etwas abgewinnen konnte - und auch das Auslaufen der Gebührenrefundierung bekräftigte. "Gerade ÖVP-Mediensprecher Karlheinz Kopf sollte wissen, dass die dem ORF 2010 bis 2013 insgesamt zu geflossenen 160 Millionen Euro - ein teilweiser Ersatz für den Entgang durch Gebührenbefreiungen - an strenge gesetzliche Auflagen gebunden waren und ausschließlich in Programminnovationen wie die Spartenkanäle ORFIII und ORF-Sport +, zusätzliche österreichische Filme und Serien, Kultur- und Regionalprogramme, Ausbau des barrierefreien Zugangs zum Programm etc. geflossen sind!" Das seien zweckgewidmete Gelder mit strengen Auflagen gewesen.

Der Generaldirektor verwies in der Aussendung darauf, dass der ORF in den vergangenen Jahren ein "umfassendes Restrukturierungs-und Sparprogramm" umgesetzt habe. Seit 2007 seien rund 600 Dienstposten abgebaut worden, "allein seit 2009 wurden rund 100 Millionen Euro an Personal- und Sachkosten nachhaltig eingespart".