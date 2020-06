 Werbemillionen lassen den Ball rollen

Die Eröffnung der Fußball-WM geriet zu einem mittleren Debakel: Zwar waren die Stars Jennifer Lopez, Rapper Pitbull und die brasilianische Sängerin Claudia Leitte zu sehen, der offizielle WM-Song "We Are One (Ole ola)" war aber nur schlecht zu hören. Grund waren Probleme mit dem internationalen Signal, an dem alle übertragenden Sender hängen.

Die Zuseher blieben aber dran und bescherten dem ORF gleich am ersten Tag eine Rekord-Reichweite: Im Schnitt sahen die erste Hälfte 1,085 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 44 Prozent.

Noch besser lag der ORF bei den Jüngeren: Bei den 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 49, bei den 12- bis 29-Jährigen sogar bei 56 Prozent. In der Spitze folgten 1,146 Millionen Fußballfans dem Match. So viele Zuseher hatte noch nie ein WM-Eröffnungsspiel im ORF.

Im ZDF in Österreich verfolgten nur 166.000 Zuseher das Match, in Deutschland aber waren fast 16 Millionen Zuschauer beim Brasilien-Sieg dabei. Der Marktanteil lag bei knapp 63 Prozent.