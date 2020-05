Hermann Maier zu Gast bei Lanz

Zum fünften Mal präsentiert Markus Lanz am kommenden Samstag „Wetten, dass..?“: Die Sendung findet in Friedrichshafen statt – dort, wo Thomas Gottschalk im Dezember 2011 seine letzte Sendung präsentierte. An Gottschalk erinnert in der seitdem rundumerneuerten Samstagabendshow aber nichts mehr. Das Publikum hat Lanz und das neue Konzept akzeptiert. In seiner alten Rolle als Talkmaster ist er sowieso etabliert, das beweist auch eine aktuelle Beliebtheitsumfrage: darin belegt er Platz drei hinter Günter Jauch und Frank Plasberg.