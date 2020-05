Der alte Hermann Maier neu verpackt

Eine große Feier an diesem 7. 12., an dem er 40 wird, will sich Maier ersparen. Nicht weil er ein Geizkragen ist ( Benjamin Raich : „Ich habe den Hermann auch großzügig kennengelernt“), sondern weil er keinen Rummel mehr mag.

Aus diesem Grund wird sich der Herminator a.D. auch nicht groß vom ÖSV mit Terminator Arnold Schwarzenegger in die Schladminger WM-Werbemaschinerie einspannen lassen. Und den täglichen Zeitungskolumnisten oder ORF-Experten will Maier trotz vieler Angebote schon erst recht nicht spielen.

Einerseits, sagt Maier, mache so ein Job nur Sinn, wenn man treffende Aussagen treffe. Andrerseits aber wolle er fair sein. Schon im Sommer, als Schwimmer Markus Rogan in Anspielung auf Maier behauptete, dass im Spitzensport weniger Hirn oft mehr Erfolg bringe, warteten Reporter vergeblich auf einen Konter des viele Rennwinter lang so schlagfertig gewesenen Skistars. Längst hat der fünffache Goldmedaillengewinner erkannt, dass auch Schweigen Gold sein kann.