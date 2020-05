Wer soll Eugen Freund nachfolgen? Die ORF-Führung entscheidet sich nicht

ORF-intern wird bereits über Eugen Freunds Vertragsverlängerung spekuliert. Er selbst hatte in dieser Sache allerdings noch keinen Termin mit ORF-Chef Wrabetz, sagte er dem KURIER am Donnerstagvormittag: "Mein Stand ist, dass ich am Sonntag die letzte 'Zeit im Bild' moderiere." Sauer auf die Art und Weise seiner Pensionierung ist er immer noch: "Wenn man mir schon brieflich mitteilt, dass ich aufhören soll, hätte ich mir gewünscht, dass man mir das auch ins Gesicht sagt." Laut Presse ist bereits eine Vertragsverlängerung für Freund angedacht, von der dieser aber noch nichts weiß, wie er sagte. Er zitierte einen Spruch, der in der US-Politik gebräuchlich ist, wenn Entscheidungen nicht getroffen werden können: "Kicking the can down the road", was frei übersetzt bedeutet: Man kickt das missliebige Problem solange weiter vor sich her, bis es irgendwann liegen bleibt oder die Gasse endet.