Wenzel und Deller avancieren

atMartina Wenzel und Stefan Deller avancieren von Senior Account Managern zu Head Consultants der Agentur currycom. Christian Krpoun, Geschäftsführer der Agentur, bindet auf diese Weise die beiden Mitarbeiter an das Unternehmen und in dessen Führung ein. Dieses Avancement hat darüber hinaus Effekte auf in der Beratungskontinuität der Agentur.