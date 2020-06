Weiter keine Einigung beim ORF-Gesetz in der Regierung

Der Poker um die Mini-Reform des ORF-Gesetzes zwischen SPÖ und ÖVP geht weiter: Wie der KURIER am Dienstag erfuhr, wird es auch bis zum Verfassungsausschuss am Donnerstag keine Einigung geben. Die Materie sei vertagt worden - allfällige Änderungen sollen in zweiter Lesung im Nationalrat an die sogenannte "Trägerrakete" angefügt werden. Damit ist ein Initiativantrag von rot und schwarz gemeint, in dem lediglich ein Satz gestrichen wurde und der in die parlamentarischen Beschlussfassungsmaschinerie eingebracht wurde. Nötig war die Änderung geworden, weil der Verfassungsgerichtshof vor zwei Jahren die Faxwahl zum Publikumsrat aufgehoben hatte.