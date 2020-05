Warum die New York Times die eigenen Innovationen verriet

Dann passierte die größte anzunehmende Panne: Der Report wurde nach außen gespielt und ausgerechnet vom schrillen Internet-Startup Buzzfeed geleakt. Ein Schock für die Mannschaft, wie der am Report beteiligte New York Times-Manager Andrew Phelps am Montag in Wien erzählte. „Wir wussten nicht, ob wir unsere Jobs behalten würden.“ Was machte die New York Times aus der unangenehmen Situation? Sie ging in die Offensive und veröffentlichte das vorher streng interne Papier offiziell selbst - sogar mit eigens gestaltetem Cover. Es wurde zum viralen Hit der Medienszene und mehr als zwei Millionen mal herunter geladen. Seither gelten Männer wie Phelps fast als Popstars der Medienbranche und reisen um die Welt, um über die Innovationen (und die Schwierigkeiten damit) zu sprechen.