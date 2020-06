US-Medienfront gegen Ed Snowden

Wiewohl der Aufdeckerjournalismus in den USA mit Watergate und Co. eine prominente Heimat hatte, scheint sich das Blatt wieder einmal in Richtung Aufklärungsfeindlichkeit zu wenden.

Die Wut richtet sich nämlich nicht gegen den überbordenden Überwachungsapparat, der nach den Enthüllungen nur nach dem Richter schreit und internationale Drohungen ausstößt, sondern gegen die Überbringer der missliebigen Nachricht.

Ein Beispiel ist die Washington Post, die seinerzeit mit der Watergate Affäre Schlagzeilen machte. Dort verstieg sich jüngst Kolumnist Walter Pincus zur Aussage, dass die Enthüllungen in Wahrheit von der umstrittenen Aufdeckerplattform Wikileaks gesteuert seien. Die Indizien, die er dafür ins Treffen führte, erwiesen sich allesamt als falsch. Die "Post" musste den Kommentar in ihrer Onlineausgabe in ganzen drei Absätzen korrigieren. Für ein vormaliges Qualitätsmedium ein Bauchfleck sondergleichen.