Und täglich grüßt der Sido-Eklat

Die Tagesordnung der donnerstäglichen Sitzung des ORF-Stiftungsrats gab einen guten Überblick über alle Themen und Probleme, die den öffentlich-rechtlichen Sender derzeit beschäftigen: Politische Interventionen bei Personalbesetzungen und Satiresendungen, die Situation der freien (Radio)-Mitarbeiter, Sanierung des ORF-Zentrums, Budget und natürlich Programmpläne für das kommende Jahr.

Bereits am Mittwoch war es im Programmausschuss des Gremiums zu Debatten über die „Causa Sido“ gekommen – auch in der Sitzung am Donnerstag war der Doch-nicht-Rauswurf des „Die Große Chance“-Jurors Thema. Der Umgang des ORF mit der Affäre wurde von mehreren Räten kritisiert; es sei ein Fehler gewesen, Sido zurückzuholen. Franz Medwenitsch, Sprecher der ÖVP-Fraktion im Stiftungsrat, sprach gegenüber der APA von „schwarzen Zahlen, ambitioniertem Programm und schlechtem Image“.

Die „schwarzen“ Zahlen beziehen sich auf den Quartalsbericht, den ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Finanzdirektor Richard Grasl vorgelegt haben. Demnach hat sich die finanzielle Situation des ORF wieder gebessert; für 2012 wird mit einem leicht positiven Ergebnis

gerechnet.