100.000 Euro und eine Büffelhaut

Gut für die Medien, weil die solcherart mit allerlei Schlagzeilen sprachlich aus dem Vollen Schöpfen können (Hundstage, auf den Hund gekommen, Hundeflüsterin, ...).

Gut für Alexander Wrabetz, weil so ein nettes Foto „GI mit Hund“ möglicherweise einen Sympathie-Bonus gibt.

Gut für Manager Herbert Fechter, weil der „Esprit“ bereits nach dem ersten Casting unter Vertrag nahm und nun ein

Testimonial für Hundefutter-Werbung im Portefeuille hat.

Gut für Alexandra Plank, weil die jetzt genug Geld besitzt, um „Massagen oder Infrarot-Behandlungen“ zu finanzieren – für den Hund wohlgemerkt.

Und gut für „Esprit“, weil der „zur Belohnung eine schöne, fette Büffelhaut“ erhält.

Im Übrigen wurde dem Frauchen nach der Show tatsächlich die Frage gestellt, ob der Hund diesen Erfolg überhaupt registrieren könne. Alexandra Plank: „Nein. Der versteht gar nicht, was da passiert. Er spürt nur, dass ich mich freue.“

Die Reporterschar bemühte sich im Auftrag der Originalität und in Erinnerung an Rex selig dennoch um Interviews. Und im Unterschied zur vergangenen Woche konnte „Esprit“ diese auch geben. Er hat dazugelernt und bellte auf Kommando brav in alle vor der Schnauze befindlichen Mikrofone . Wow!

Und weil Tiere immer gar so toll ankommen, gehört der Schlusssatz der großen Chance 2012 an dieser Stelle Peter Rapp. Der wollte nämlich etwas über Heinz Conrads erzählen, als ihm die drängende Regie ins Ohr flüsterte, für eine Anekdote wäre keine Zeit.

Also sagte Rapp am Ende nur: „Und wie ich höre, interessiert das keine Sau.“