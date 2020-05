TV-Filmtipps der Woche

So, 20.15 PRO7

True Grit: Vergeltung

Das vierzehnjährige Mädchen Mattie Rose reist von Oklahoma nach Fort Smith in Arkansas, um dort ihren toten Vater zu identifizieren und Vergeltung für den Mord an ihm zu üben. Alle im Ort wissen, dass Tom Chaney der Täter ist, aber niemand will dem Mädchen helfen, auch der Sheriff nicht. Daher kann Chaney unbehelligt in ein Indianer-Territorium flüchten und sich einer kriminellen Bande anschließen. Aus diesem Grund engagiert das Mädchen den trunksüchtigen, unberechenbaren Marshall Reuben "Rooster" Cogburn als Helfer und will sich gemeinsam mit ihm auf die Suche nach dem grausamen Mörder begeben. Zu ihnen gesellt sich der Texas Ranger LaBoeuf, der das auf Chaney ausgesetzte Kopfgeld kassieren will.

KURIER-Wertung: **** von *****

Western. USA 2010. Regie: Joel und Ethan Coen. Mit: Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin.