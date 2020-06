Spur der Gewalt quer durch Europa

Wie so oft im Fernsehen ist auch bei "The Team" eine Mordserie zu klären: Drei Frauen in drei verschiedenen Ländern wurden ermordet, Europol bildet ein eigenes Ermittlungsteam. Was am Papier noch nicht so spannend klingt, ist in Wahrheit ein Thriller mit Seltenheitswert: Acht Länder sind an der Produktion beteiligt gewesen, drei dienen als Hauptschauplatz. Auch Österreich ist dabei: Im beschaulichen Pfarrwerfen kommt es zu einem Showdown zwischen Profikillern, der Cobra und einem Entführungsopfer.

Wer sich vor expliziten Gewaltszenen scheut, ist mit "The Team" schlecht beraten. Wer auf gut und dicht gewobenes Serienspektakel steht, wird jedoch nicht enttäuscht sein.

Eine der Hauptrollen, die des dänischen Kommissars Harald Björn, spielt Lars Mikkelsen, der im Interview die Themenwahl der Serie hervorstreicht. Prostitution, Menschenhandel, organisierte Kriminalität: Was sich hinter diesen Schlagzeilen verbirgt, sei für die Menschen oft zu abstrakt. Wenn man wie in "The Team" dann chinesische Köche in einer Küche als Sklaven arbeiten sieht, ändert das die Perspektive: "Wir lesen solche Geschichten in den Zeitungen", sagt Mikkelsen, der auch in der neuen Staffel der US-Kultserie " House of Cards" ( Netflix) zu sehen sein wird. "Nur wird das schreckliche Ausmaß auf dem Papier oft nicht so deutlich."