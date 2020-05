SunnyBag realisiert Green-Rocket-Crowd-Investing

Laut Peter Garber und Wolfgang Deutschmann, den beiden Geschäftsführerin von Green Rocket, wurde die Funding-Untergrenze von SunnyBag 21 Tage nach Beginn der Crowd-Investing-Finanzierungsphase und mit 46 Investoren erreicht.



Stefan Ponsold, Geschäftsführer von SunnyBag, teilt mit, dass das so aufgebrachte, frische Kapital "in die Erschließung neuer Märkte und die Gewinnung neuer Handeslpartner in Österreich, Deutschland und der Schweiz fließen wird".