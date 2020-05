Strom statt Blut – und trotzdem Gefühle

Gerade hat die EU das „Human Brain Project“ angekündigt, mit dem Supercomputer das Gehirn und seine Funktionsweise in Modellen und Simulationen rekonstruieren sollen. In der neuen schwedischen TV-Serie „Real Humans“ sind wir längst da – und noch viel weiter: Die Science-Fiction-Serie von Lars Lundström spielt in einer Welt, in der Menschen mit Robotern zusammenleben.

Die hoch entwickelten Androiden unterscheiden sich in ihrem Verhalten nicht mehr von Menschen: Sie können putzen, einkaufen, arbeiten und sogar zum Liebhaber werden. Die Menschen leben mit diesen humanoiden Robotern, kurz „Hubots“, zusammen und lassen sich von ihnen viele Aufgaben des Alltags abnehmen. Die Machtverhältnisse scheinen klar: die Menschen sind Eigentümer, die Roboter gehorchen.