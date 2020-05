"Game of Thrones": Torrent- und Zuseher-Rekord

Das stellt den bislang größten Torrent-"Schwarm" aller Zeiten dar. Laut TorrentFreak war London eine der aktivsten Städte in diesem Schwarm, an dem sich auch sehr viele "Seeder" (Personen, die die Datei zum Download bereitstellen) beteiligten. Zur Spitzenzeit teilten 110.303 Personen die Datei, während 52.786 noch am Downloaden waren. Insgesamt waren bis zu 163.088 Personen aktiv, der vorherige Rekord lag bei 144.663, der von der US-Serie Heroes aufgestellt wurde.