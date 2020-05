Stevia-Mobilisierung von IQ mobile

Natusweets mobile Werbekommunikation wird zur Gänze von IQ mobile abgewickelt. Im Media-Mix werden für den Auftraggeber beispielsweise die Portale von T-Mobile/tele.ring oder ichkoche.at eingesetzt.



Franz Reisenberger, Geschäftsführer von Natusweet will mit Mobile ortsunabhängige Kontaktpunkte für die Marke und die Produktpalette sowie Konvertierungen der damit hergestellten Awareness und den damit verbundenen Interessen herstellen. Die mobile Kampagne, so Reisenberger, habe bislang "700.000 Sichtkontakte gebracht" und die Conversions bezifferte er mit "fast 100 Prozent was die Bestellung von Produktproben betrifft". Er sieht damit seine Ergebnis-Ansprüche an Mobile Marketing gedeckt und ist überzeugt, dass er die Zielgruppe von Natusweet damit erreicht.



IQ mobile wird in weiterer Folge die mobile Kommunikation für Reisenberger fortsetzen und weitere Initialzündungen dazu mittels QR-Codes auf Produktpackungen setzen.