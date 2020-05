Social-TV-App YouCoach startet

Single Public Viewing für Fussball-Fans

Die App wird als Android- und als Apple-Edition, die derzeit in der Beta-Phase läuft, angeboten. Ihre Einführung erfolgt parallel zur derzeit laufenden Fussball-Europameisterschaft. Meßner: "Diese Beta-Version wird nach der Euro 2012 weiter entwickelt und auf weitere Bereiche ausgedehnt".



Um den für den Start notwendigen Kommunikationsdruck zu bekommen, wird YC Media von der Kronen Zeitung unterstützt und fungiert als Medien-Partner. "Die Zeitung unterstützt YouCoach mit Bewerbung und bindet Inhale aus der App in ihre tägliche Berichterstattung ein", erläutert der Geschäftsführer die Partnerschaft.



Die YouCoach-Nutzer bilden eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig mit Tipps zu Fussball-Spielen also Ergebnissen, Toren, etc. versorgt, miteinander über Spieler, Trainer oder Spielverläufe diskutiert. Es lassen sich Umfragen unter der Nutzerschaft deponieren. Und Aktivität bringt Punkte. Und wo Punkte sind, ist ein Ranking ebenfalls nahe. Letztendlich können sich Nutzer als Fussball-Experten, in dem Fall als "beste YouCoaches", unter Beweis stellen.



Die App ermöglicht Single Public Viewing oder fussballerischen Gemeinsinn während man/frau/mensch anderweitigen häuslichen Pflichten - Anwesenheit, um den emotionalen Haussegen nicht zu gefährend oder vernachlässigte Haustiere hüten, Glühbirnenwechseln, Vorkochen, etc. - nachzugehen.

Erste Runde: Seed Investment

Wie Meßner avisiert wird YouCoach zunächst in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden ausgerollt. Weitere Länder-Versionen werden gerade entwickelt, verrät er.



Als technischer Partner im Hintergrund agiert das ohnehin bekannte Tailored Apps-Team.



Das Start-up wurde von Tubaron Ventures und einigen Business Angels finanziert. Mit einem, wie Meßner erklärt, "mittleren sechsstelligen Seed-Investment". Nach dieser ersten Finanzierungsrunde steht bereits eine zweite Runde im Raum. Sie ist auf jeden Fall geplant, erklärt Meßner. Und für die zuvor erwähnten Expansionspläne wichtig.



atmedia.at