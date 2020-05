Skrill übernimmt paysafecard.com

Durch diese Akqusition erweitert Skrill sein Portfolio an Digital Wallet-Services um Prepaid-Lösungen und bewirtschaftet damit operativ 31 Märkte. Der Abschluß dieser Übernahme muss noch von den Entscheidungen der Wettbewerbsbehörden in Österreich und Großbritannien genehmigt werden.



Skrill verschafft sich mit dieser Übernahme einen Zuwachs an Transaktionsvolumen sowie neue und zusätzliche Zugängen zu Endkunden, Retailern und Vertriebspunkten. Das Unternehmen verfügt künftig über On- und Offline-Wege für Payment- und Cash-Transfer.



paysafecard macht nach zwölfjähriger Eigenständigkeit mit dem stategischen Partner Skrill den nächsten Wachstums- und Internationalisierungsschritt.



Seit Herbst 2011 waren die beiden Österreicher und payolution-Gründer Michael Altrichter und Stefan Kalteis in das Management Board von Skrill. Altrichter war auch Vorstand von paysafecard.