Schleichwerbung und Co.: ORF soll 660.000 Euro zahlen

Schleichwerbung und unerlaubte Platzierung von Werbesujets könnten den ORF teuer kommen: Wie die Medienbehörde KommAustria am Montag mitteilte, soll der Sender rund 660.000 Euro dafür zahlen, dass er die einschlägigen Richtlinien aus dem ORF-Gesetz nicht einhielt.

Zwei der Bescheide verpflichten den ORF laut Aussendung der KommAustria dazu, 518.151,71 Euro, die sich aus Verstößen gegen werberechtliche Bestimmungen ergeben, an den Bund abzuführen. Weitere 140.930,84 Euro muss der ORF auf ein Sperrkonto einzahlen, weil er mit der App zur Ski-WM in Schladming seinen gesetzlichen Auftrag überschritt und so Einnahmen aus dem Programmentgelt zweckwidrig verwendete, wie die Medienbehörde am Donnerstag mitteilte.