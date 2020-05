Schinkels bei Puls 4 rein, bei ORF raus

Schinkels wird gemeinsam mit Puls 4-Sport-Ressortleiter Christian Nehiba die Live-Übertragungen der Champions League-Spiele des Senders während der kommenden drei Turnier-Saisonen kommentieren. Seine Mischung aus Expertise und Schmäh sollen mit dazu beitragen, dass Puls 4 die Quoten- und Reichweiten-Vorgaben der UEFA erfüllen wird. Die ersten Beweise wird Schinkels in den im Juli und August für Red Bull Salzburg stattfindenden Qualifikationsrunden erbringen.



ORF sät, Puls 4 erntet

Schinkels Wechsel kommt zu einem, für Puls 4 günstigen und dem ORF ungünstigen Zeitpunkt. Der einstige Fussballer bekam mit seinem Dancing Star-Engagement Bekanntheit und Resonanz abseits der heimischen Ballspiel-Plätze und in einer breiteren Zielgruppe. Die crossmediale Bewerbung des Formats und Schinkels Präsenz in reichweitenstarken ORF-Medien sowie in Nicht-ORF-Medien bescherten dem Fussball-Experten Awareness, die Puls 4 "erntet". Denn es mag durchaus Zuschauer geben, die mit und wegen Schinkels zu Puls 4 gehen und sich damit eine bestimmte Art von Audience Flow einstellt.



Schinkels muss dafür in Kauf nehmen, sich nicht mehr auf ORF finanzierten Parketts mit Tangos, Rumbas, Sambas oder Walzern einen heiße Sohle zu tanzen.



atmedia.at