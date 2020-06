Restitutionsfragen um ORF-Studios

Bedenken am Verkauf der ORF-Liegenschaften an Morgan Stanley äußerte ORF-Finanzchef Richard Grasl: Er orte "Unbehagen, dass der ORF an ausländische Investoren verkauft wird", sagte er zur Kronen Zeitung. Das Angebot werde aber dennoch sorgfältig geprüft, fügte er hinzu. Was die Wiener Finanzstadträtin Renate Brauner veranlasste, gegenüber der APA zu betonen: "Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass so ein Angebot seriös geprüft wird". Die Stadt halte ihre bis Jahresende geltende Reservierung der Fläche aufrecht. Man wolle keinen Druck machen. Allerdings gebe es bereits "viele Interessenten", wie sie bekräftigte. Falls der ORFsich gegen eine Übersiedelung entscheide, liege dies in der Verantwortung der dortigen Gremien und der Führung des Unternehmens.

Insider wähnen unterdessen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz nach Bekanntwerden des Angebots von Bondi und Morgan Stanley unter Druck. Er habe unter Einfluss des Stiftungsrates den Antrag für die Ratssitzung geändert. Geplant ist nun die "Primär-Konzentration" der Standorte am Küniglberg. In seiner ursprünglichen Version hatte der Antrag die Möglichkeit für einen Neubau in St. Marx als Plan B offengelassen.