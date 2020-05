Redakteure zeigen sich wehrhaft

Offiziell heißt es: „Wir schauen uns das an. Es gibt ja noch einen Termin mit dem Generaldirektor.“ Hinter den Kulissen ist der Ton weniger gelassen. Konkrete Ansagen, was die Redakteure vorhaben, wenn ihnen ein Innenpolitikchef „aufs Aug gedrückt wird“, will niemand machen. Aber: „Es gibt viele Modelle von fortgesetzter Wehrhaftigkeit,“ so die verklausulierte Kampfansage. Eine Möglichkeit: juristische Schritte wegen Nichterfüllung der Ausschreibungsbedingungen und Missachtung der vom ORF-Gesetz verlangten Mitwirkungsrechte der Redaktion bei wesentlichen Personalentscheidungen.