Rainer Schönfelder ist "Dancing Star 2013"

Die Hommage an den "King of Pop" hat sich gelohnt: Skirennläufer Rainer Schönfelder zeigte sich direkt im Anschluss an seinen Sieg bei der achten Staffel der ORF-Tanzshow " Dancing Stars" etwas verwundert. "Wir haben einfach die maximale Leistung gebracht. Was es schlussendlich aber ausgemacht hat, ist für mich ein unergründliches Mysterium", erklärte er der APA im Gespräch. Für ihn selbst sei aber bereits die Zeit vor dem Finale sehr intensiv gewesen.

"Die Zeit rund um das Halbfinale war irrsinnig zach. Die größte Hürde war eigentlich, dass wir uns für das Finale qualifiziert haben", sagte Schönfelder, an dessen Seite Profi-Tanzpartnerin Manuela Stöckl mit der " Dancing Stars"-Trophäe in Händen strahlte. Emotional sei es für den Kärntner bei der Zuspielung der Highlights seiner bisherigen Staffel gewesen. "Das war oag." Aber einmal im Finale, wollte man natürlich auch als Sieger hervorgehen. "Das ist logisch. Unser Motto war: Voll drauf los und einfach überraschen." Das ist schließlich auch geglückt.

Und auch die Jury zeigte sich vom Showtanz von Schönfelder und Stöckl begeistert. "Da wurde gerade kraftvoll der Mond erobert", meinte Thomas Schäfer-Elmayer direkt im Anschluss an den Tanz zu einem Michael-Jackson-Medley. Und Hannes Nedbal ergänzte verschmitzt: "Wenn Sie früher ins Showgeschäft eingestiegen wären, hätten Sie vielleicht mehr erreicht als mit dem Skifahren."