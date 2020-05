Rabl: "Club 2"-Einstellung ein Fehler

Peter Rabl, langjähriger Chefredakteur des KURIER und profilierter Club-Moderator, kommentiert die Einstellung der Sendung so: „Ich halte sie erstens für einen Fehler und zweitens für das Ergebnis eines gezielten Aushungerungsprozesses.“ Die ORF-Führung habe sich mit der Sendung, die eine Erfindung des früheren Informationsdirektors Elmar Oberhauser war, nie anfreunden wollen. Rabl nennt als Hauptprobleme die zu kleine Redaktion und die zu späte Sendezeit.



Ist der „Club 2“ veraltet, ein Auslaufmodell? Rabl: „Ich glaube das nicht. Hätte man den Club ordentlich platziert und unterstützt, hätte er eine gute Entwicklung vor sich gehabt. Natürlich wäre vieles zu verbessern gewesen. Aber nicht einmal nach den Quotenwahnsinns-Anfällen, die den ORF plagen, wäre der Club ein Einstellungskandidat.“ Zuletzt pendelten die Quoten zwischen 100.000 und 150.000.

Den Anspruch, Tagesgespräch zu sein, habe der Club nicht einlösen können – er habe unter der „mythischen Verklärung“ des alten „Club 2“ gelitten. Dabei war der, so Rabl „in der Regel eine fade Veranstaltung“. Den idealen „Club 2“ sieht Rabl „als Bühne, wo man „in Ruhe und Politiker-frei Themen jenseits des Parteisprech ausargumentieren kann“.

Ein Brief der Moderatoren mit der Bitte um mehr Unterstützung stieß bei der ORF-Führung auf „Desinteresse“, so Rabl.

Wie gefällt Rabl die Sendung „Im Zentrum“ (die er unter dem Titel „Zur Sache“ einst selbst moderiert hat)?“ „Sie ist das Flaggschiff der ORF-Diskussionssendungen. Habe ich gehört.“

Wie sieht Rabl das Unternehmen ORF? „Es ist nicht ausreichend gut geführt. Die Identität bröselt. Die politischen Tauschgeschäfte sind umfangreicher denn je.“