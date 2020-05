ProSiebenSat.1-Anteil von KKR und Permira schwindet

de, intDie beiden Private-Equity-Firmen KKR und Permira (ist über Permira Fonds investiert), die über die Lavena 1-Holding Mehrheitsgesellschafter an der ProSiebenSat.1 Media AG waren, schichten diese Beteiligung weiter. Sie werden 35 Millionen Aktien an institutionelle Anleger verkaufen und damit einen möglichen Erlös in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erzielen.