Programm-Opulenz am Heiligen Abend

Bescherung

Chevy Chase

RTL

Turbulenten Spaß bietet auchmit dem US-Komiker: Ein chaotischer Heiliger Abend mit gestohlenem Baum und einer Weihnachtsbeleuchtung, deren Strombedarf die halbe Stadt lahm legt (, 20.15 Uhr).

Ebenfalls ein Klassiker: Eddy Murphy in der 80er-Jahre-Komödie Der Prinz aus Zamunda ( Puls4, 20.15 Uhr): Ein reicher afrikanischer Prinz verliebt sich in eine New Yorkerin und tarnt sich als einfacher Arbeiter.